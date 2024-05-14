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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:53
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalar sonucunda kent merkezinde bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan N.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturmanın genişletilmesi kapsamında olayla ilgisi bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan H.S. de polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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