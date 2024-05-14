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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kadın 18 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kastamonu'da eşinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Özge Palabıyık, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:21
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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kadın 18 gün sonra yaşamını yitirdi
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        Kastamonu'da eşinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Özge Palabıyık, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Palabıyık, tedaviye rağmen yaşama tutunamadı.

        Aynı kazada yaralanan çiftin 2 yaşındaki çocukları Aybars Palabıyık'ın tedavisi ise Kastamonu'daki müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara'daki hastanede sürüyor.

        Özkan Palabıyık'ın kullandığı 37 LH 469 plakalı otomobil, 26 Nisan'da, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarpmış, kazada Özkan Palabıyık yaşamını yitirirken, eşi Özge Palabıyık ve çocukları yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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