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        Kastamonu ve Tokat'ta Aile Haftası kapsamında etkinlikler yapıldı

        Kastamonu ve Tokat'ta, Aile Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:38
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        Kastamonu ve Tokat'ta Aile Haftası kapsamında etkinlikler yapıldı
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        Kastamonu ve Tokat'ta, Aile Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

        Kastamonu Kışla Parkı'nda bir araya gelen kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, "Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye", "Aile korur", "Ailemle birlikte güçlüyüm" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin önemine dikkati çekti.

        Ailenin kültür, inanç ve insanlık değerlerini yeni nesillere aktarmanın temel taşı olduğunu vurgulayan Dallı, "Toplumumuzun da en kıymetli yapı taşı ailedir. Yapılan saldırılardan da bu müessesenin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar geçmişten günümüze hep oldu. Bugün artık sosyal medya ve internet kanalları üzerinden ailemiz çok şiddetli saldırı altında." diye konuştu.

        Ailenin korunmasında herkese düşen rol bulunduğuna işaret eden Dallı, şunları kaydetti:

        "Geleceğe güvenle bakabilmek için ailemizi sağlam ve ayakta tutmaktan başka bir çaremiz yok. Anne, baba ve çocukların birlikte yaşadığı aile tipindeyiz uzunca zamandır ama şimdi artık onu da çok görüp şiddetli saldırılar yapan çevreler var dünyada. Biz onlara bu topraklarda elbette fırsat vermeyeceğiz. Onun için hep birlikte ailemizi, çocuklarımızı bu tip saldırılardan koruyacağız ve geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceğiz."

        - Tokat

        Tokat'ta kutlamalar kapsamında Taşhan önünden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Burada Karşıyaka İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk aile yapısını korumak için uzun süredir gayret gösterdiklerini söyledi.

        Sadece ailelerin temel yapısının değil, başta engelli bireyler olmak üzere aile mensuplarının yaşamlarının daha iyi hale getirilebilmesi için gayret gösterildiğini anlatan Hatipoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bununla ilgili çeşitli politikalar yürütüyor. Son 22 yılda ülkemizde ailenin korunması, daha önemlisi bakıma muhtaç olan, özel gereksinime ihtiyacı bulunan bireylerimizin her geçen gün devlet şemsiyesi altında daha fazla kazanımlar elde ettiğini görüyoruz. Şehirlerimizi buna uygun yapıyoruz, erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan bu bireylerimizin toplum hayatına her geçen gün entegre olduğunu, kamu kurumlarında çalıştığını görüyoruz. Bu, büyük memnuniyet verici bir husustur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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