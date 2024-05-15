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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi uygulanacak

        Ilgaz Dağı Milli Parkı'na çadır, karavan ve piknik alanı yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:05
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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi uygulanacak
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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'na çadır, karavan ve piknik alanı yapılacağı bildirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan yapılan açıklamada, "Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi" kapsamında arazi çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ilgaz Dağı'nın bölgenin önemli turistik merkezlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

        "Ilgaz Dağı Milli Parkı, sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, orman varlığı ve rekreasyon alanları ile doğaya dayalı turizm etkinliklerinin yapılmasına olanak sağlıyor. Eşsiz güzellikleri ile her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Milli parkın doğa turizmi etkinliklerinde manzara seyir alanları, yürüyüş rotaları, günübirlik rekreasyonel alanları ile kültürel değerlerden Derbent Şehitlik Anıtı ve İstiklal Yolu önemli cazibe noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca alanda ziyaretçilerin kamp ve karavan taleplerini karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı."

        Açıklamada, "Ilgaz Dağı Milli Parkı Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi kapsamında ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla tuvalet, duş, bulaşık ve çamaşır yıkama yerlerinin bulunduğu 2 sıhhi tesis, 50 çadır ile 30 karavan alanı, 80 piknik masası, ocak, çöp kutusu ve 28 araçlık otopark yeri belirlendi." ifadesine yer verildi.

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