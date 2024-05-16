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        Kastamonu'da meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:06
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        Kastamonu'da meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlyas Erdoğan (41) yönetimindeki 37 ACJ 953 plakalı kamyonet, Taşoluk köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Meşrubat taşıyan araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İnebolu Belediyesi itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan sürücü İlyas Erdoğan ve yanındaki Bayram Bakırcı (23), 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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