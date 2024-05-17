Özel gereksinimli öğrenciler Tosya'da yıl sonu sergisi açtı

Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen serginin açılışındaki konuşmasında, serginin Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Mithat Boyner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlandığını söyledi.

Yoğun emek harcanarak hazırlanan sergide öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin ortaya konulduğunu belirten Demirci, "Özel eğitim öğrencilerimizin üstün gayretlerinden hepimiz çok ama çok etkilendik. Toplumda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin düzenlenmesine önem veriyoruz. Katılımlarınız için sizlere ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.