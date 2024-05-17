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        Özel gereksinimli öğrenciler Tosya'da yıl sonu sergisi açtı

        Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:13
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        Özel gereksinimli öğrenciler Tosya'da yıl sonu sergisi açtı
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        Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen serginin açılışındaki konuşmasında, serginin Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Mithat Boyner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlandığını söyledi.

        Yoğun emek harcanarak hazırlanan sergide öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin ortaya konulduğunu belirten Demirci, "Özel eğitim öğrencilerimizin üstün gayretlerinden hepimiz çok ama çok etkilendik. Toplumda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin düzenlenmesine önem veriyoruz. Katılımlarınız için sizlere ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Otlu tarafından sergide sergilenen el sanatları ve resimler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Sergiye Kaymakam Uğur Ünsal ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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