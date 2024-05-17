Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik dedektör köpeği Ceku'nun da katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin üst ve araçlarındaki aramada 168 ecza hapı, 27 gram uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

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