İhsangazi'de Bilim Şenliği düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Gençlik Haftası kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.