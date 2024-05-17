Kastamonu'da diş hekimi, polikliniğinde hasta yakını tarafından darbedildi

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, bir hasta yakınının diş hekimini darbetmesine tepki gösterdi.

Derdiyok, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirtti.

Şifa veren ele vefa olması gerektiğini vurgulayan Derdiyok, şunları kaydetti:

"Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz hekimlerinden Uğur Günbelli, saat 13.40 sularında hastasını muayene ettiği esnada poliklinik odasında hasta yakını tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Her alanda şiddetin karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu tür çirkin olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların bir an önce en ağır cezai işleme tabi tutulmasını talep ediyoruz. Yapılan menfur olayı esef ve şiddetle kınıyoruz. Olayın yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."