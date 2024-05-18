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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:43
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada gizlenmiş şekilde 42 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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