Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, araçta yaptıkları aramada gizlenmiş şekilde 42 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirdi.

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