Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada gizlenmiş şekilde 42 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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