Kastamonu'da yolda koşan ayılar cep telefonuyla görüntülendi

Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Bozarmut köyü ormanlık alanında aracıyla ilerleyen sürücü, yolda ayı ve 2 yavrusunun koştuğunu fark etti. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.