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        Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:46
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        Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tosya İzzet Aksalur Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalarda, Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Ödül töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

        Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Hanönü

        Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soner Hüser'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından program Şehir Stadyumu'nda devam etti.

        Hanönü Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı gösterilerle devam eden program sonunda farklı dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - İhsangazi

        İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Stadyumu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okundu, gösteriler yapıldı.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

        Programa İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, Hanönü Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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