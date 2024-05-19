Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cide-Şenpazar kara yolunun Yeni Bakırlıca mevkisinde Mehmet Coşkun idaresindeki motosiklet ile M.G. yönetimindeki 37 FE 178 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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