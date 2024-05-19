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        Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:11 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:11
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        Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kastamonu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Cide-Şenpazar kara yolunun Yeni Bakırlıca mevkisinde Mehmet Coşkun idaresindeki motosiklet ile M.G. yönetimindeki 37 FE 178 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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