TCSG 96 gemisini 250 kişi ziyaret etti

Gün içerisinde 250 kişinin ziyaret ettiği gemide çocukları ve gemi personeliyle hatıra fotoğrafı çektiren aileler, sahil güvenlik ekibine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

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