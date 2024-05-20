Şehit polis Erhan Yüksel, Tosya'da kabri başında anıldı
Şehit polis memuru Erhan Yüksel, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Şehit polis memuru Erhan Yüksel, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Van'da 2005 yılında şehit olan Erhan Yüksel için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duanın ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı.
Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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