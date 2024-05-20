Şehit polis Erhan Yüksel, Tosya'da kabri başında anıldı

Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Van'da 2005 yılında şehit olan Erhan Yüksel için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

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