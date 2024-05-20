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        Şehit polis Erhan Yüksel, Tosya'da kabri başında anıldı

        Şehit polis memuru Erhan Yüksel, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:05
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        Şehit polis Erhan Yüksel, Tosya'da kabri başında anıldı
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        Şehit polis memuru Erhan Yüksel, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Van'da 2005 yılında şehit olan Erhan Yüksel için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duanın ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

        Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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