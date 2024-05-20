Küre Dağları'na ilkbaharın renkleri hakim oldu

Yeşilin en güzel tonlarını görmenin mümkün olduğu bölgeyi ziyaret eden doğa, fotoğraf ve gezi tutkunları doğayla iç içe olmanın keyfini yaşıyor.

Florası, zengin bitki örtüsü ve Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı olarak ilan edilen Ersizlerdere Kanyonu'nu da içinde barındıran bölge, mevsimin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Ekoturizm potansiyeli yüksek Küre Dağları'nın eteklerinde yer alan Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyünde papatyalar ve dağ çiçeklerinin açmasıyla rengarenk bir görüntüye bürünen doğa, ilkbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

İlkbaharın renklerinin hakim olduğu Küre Dağları, doğa, fotoğraf ve macera tutkunlarını Kastamonu'ya çekiyor.

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