Küre ilçesinde hacı adayları dualarla uğurlandı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı.
İlçe meydanında düzenlenen uğurlama programında hacı adayları için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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