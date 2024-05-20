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        Küre ilçesinde hacı adayları dualarla uğurlandı

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:59
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        Küre ilçesinde hacı adayları dualarla uğurlandı
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı.

        İlçe meydanında düzenlenen uğurlama programında hacı adayları için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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