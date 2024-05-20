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        Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:55
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        Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Sarıkavak köyünde yaşayan 7 yaşındaki H.K'nın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çocuklarının kaybolduğu ihbarında bulundu.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada, aynı gün çocuğu evinden bir kilometre uzaklıkta bir ağacın altında otururken buldu.

        Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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