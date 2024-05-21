Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, uygulamalı afet ve yangın söndürme eğitimleri ile mesleğe hazırlanıyor.

Bozkurt ilçesinde eğitim gören 40 sivil savunma ve itfaiyecilik programı öğrencisi, gerekli parkurlara sahip olduğu için Taşköprü İtfaiyesinin afet ve yangın eğitimlerine katıldı.

Eğitim için Bozkurt'tan yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Taşköprü'ye gelen öğrencilere eğitim parkurunda yangın pentatlon turu, itfaiye aracına tırmanma, yangına su ve köpükle müdahale etme biçimleri, kapalı bir ortamdaki yangını söndürme konularında Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman öncülüğündeki personel bilgi verdi.

Bölümde 130 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Demiralp, "Belediyeler, itfaiye, AFAD ve UMKE ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Yangına müdahale, ilk yardım gibi konuları ön planda tutuyoruz. Bugün de Taşköprü İtfaiyesinde uygulamalı ders işlemiş olduk. Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bir eğitim parkuruna sahip olması dolayısıyla öğrencilerimizin mesleki tecrübe kazanmaları açısından burası önemli bir fırsat. Taşköprü İtfaiyesinde denge tahtası ve parkurun bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

Demiralp, itfaiye, AFAD ve UMKE ile işbirliği halinde uygulamalı eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerden Ceyda Öğe ise faydalı bir eğitim olduğunu dile getirerek, "Taşköprü Belediyesinin bize sunduğu imkan doğrultusunda güzel bir parkur deneyimimiz oldu. İleride gireceğimiz sınavlar için altyapı oldu." dedi

Nazlı Akyıldız da ziyarette denge parkurundan geçip, engelden atlayıp, şınav çekip yangın söndürme çalışması yaptıklarını anlatarak, "Bize çok katkısı oldu. Köpükle yangın söndürdük, deneyim oldu. Kitaplarda gördüğümüz şeyleri burada uygulamalı olarak yaptık." diye konuştu.