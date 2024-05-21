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        Kastamonu'da tedavi edilen doğan ve martı doğaya salındı

        Kastamonu'da yaralı halde bulunan doğan ve martı tedavilerinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:36
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        Kastamonu'da tedavi edilen doğan ve martı doğaya salındı
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        Kastamonu'da yaralı halde bulunan doğan ve martı tedavilerinin ardından doğaya salındı.

        Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde yaralı halde doğan ve martı bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        Ekiplerin koruma altına aldığı iki kuşun gerçekleştirilen ilk muayenelerinde doğanın bitkin, martının ise kanadında zedelenme olduğu tespit edildi, veteriner hekimlerce tedavileri yapıldı.

        Rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kuşlar doğal yaşam alanlarına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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