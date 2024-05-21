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        "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kastamonu'nun asırlık yöresel ürünleri tanıtıldı

        Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli asırlık ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:00
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        "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kastamonu'nun asırlık yöresel ürünleri tanıtıldı
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        Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli asırlık ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak adlandırılan siyez buğdayından yapılan ürünler, coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, Kastamonu çekme helvası, İhsangazi ekşili pilavı, Kastamonu eğşisi ve taş baskı ürünler tanıtıldı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, gıdanın önemine dikkati çekti.

        Gıdanın milli güvenlik meselesi olduğunu anlatan Dallı, "Türk mutfağı, dünyada en önde gelen mutfaklardan. Anadolu'nun her köşesi ayrı lezzet yelpazesi sunuyor. Kastamonu da çok önemli merkez olmuş. Son derece eski ve çok güzel yemeklerimiz var. Coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Pirincimiz, sarımsağımız. Sarımsağımızın ünü Türkiye sınırını aştı, dünyaya mal oldu." dedi.

        Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mine Telli ise coğrafi işaretli ürünleri geliştirirek sunduklarını söyledi.

        Ürünlerden bahseden Telli, "Pastırmalı poğaçamız, üryani erikli kurabiyemiz, siyez bulgurunun unundan yaptığımız kurabiyelerimizle burada yer almaktayız." diye konuştu.

        Kastamonu Slow Food Birliği Başkanı Gülsen Kırbaş. etkinliğin kentteki kadın kooperatifleri ve Slow Food'un Yeryüzü Pazarı'nın stantlarından oluştuğunu söyledi.

        Slow Food'un dünyanın en büyük gıda hareketi olduğunu ifade eden Kırbaş, şöyle devam etti:

        "Slow Food'un çok önemli bir bileşeni ve etkinliği de Yeryüzü Pazarı. Dünyanın bize verdiği yeryüzünün bize bahşettiği bütün ürünlerin sağlıklı bozulmadan, ilaçsız bir şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla Slow Food birlikleri dünyanın her yerinde yerel pazarlar kuruyorlar. Burada daha çok üreticiler kendi ürünlerini en yakın pazara getirip halka sunuyorlar. Biz de Kastamonu'da ilk defa geçen sene açtık. Kastamonu'da bu hareket olmasından çok memnunuz."

        Programda Vali Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci tarafından katılımcılara coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavı ikram edildi.

        Kalıtımcılar da stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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