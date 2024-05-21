Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesi yargılanmaya başlandı

        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesi yargılanmaya başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık C.Ç. (18) duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

        C.Ç, savunmasında, K.G. ile bir süre ilişkisi olduğunu söyledi.

        Daha sonra E.K. ile nişanlandığını belirten C.Ç. "E.K. kendi çocuğu sanıyordu. K.G'ye 'düşük yaptım' dedim. E.K. ile evlenip çocuğu sağlıklı şekilde doğurmak istemiştim." dedi.

        Annesinin hamilelik sürecinde kilo aldığını sandığını anlatan C,Ç, "Erken doğum oldu. Tuvalette doğurdum. Ben çocuğu ölü doğdu sandım. Çocuk kafasının üzerine düştü. Kımıldamadı, ağlamadı, nefes almadı. 5-10 dakika bekledim. Babam zihinsel engelli. Mavi çöp poşetinden belli olmasın diye üzerimdeki kıyafetlere sarıp babama verdim. Canlı doğduğunu düşünsem aileme söyleyecektim. Çok korktum. İnternetten doğum videoları izledim." ifadelerini kullandı.

        Her şeyden pişman olduğunu dile getiren C.Ç, "Çocuğumu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum. Çocuğuma bir an önce kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

        Tanık olarak ifade veren E.K. ise C.Ç'nin çocuğun kendisinden olduğunu söylediğini aktararak, "Hamile olduğu belli değildi. Ben sözlendiğimde hamileymiş. Düğünümüzü erkene almaya çalıştık. 'Bir çocuk varsa ikimizin çocuğu düğünümüzü erkene çekelim' dedim." dedi.

        K.G. de başkasıyla nişanlanınca C.Ç. ile görüşmeyi kestiğini, daha sonra da kendisine, "Çocuk düştü" dediğini kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

        Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Ankara'ya sevk edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı. Olay tarihinde 17 yaşında olan bebeğin annesi de polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kastamonu'nun asırlık yöresel ürünleri ta...
        "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kastamonu'nun asırlık yöresel ürünleri ta...
        Kastamonu'da tedavi edilen doğan ve martı doğaya salındı
        Kastamonu'da tedavi edilen doğan ve martı doğaya salındı
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle m...
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle m...
        Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu
        Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu
        Küre ilçesinde hacı adayları dualarla uğurlandı
        Küre ilçesinde hacı adayları dualarla uğurlandı
        Küre Dağları'na ilkbaharın renkleri hakim oldu
        Küre Dağları'na ilkbaharın renkleri hakim oldu