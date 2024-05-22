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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:00
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve içindeki iki zanlının üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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