Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi

        Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

        Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte katılımcılara, yöresel kıyafetli kadınlar tarafından Pınarbaşı Belediyesince hazırlanan coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi.

        Çorba ikramında bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı'nın eşi Reyhan Arı, AA muhabirine, coğrafi işaretli ürünleri olan kara çorbayı tanıtmak istediklerini söyledi.

        Türk mutfağında Kastamonu'nun ayrı yeri bulunduğunu belirten Arı, "Yöresel kara çorbamız kızamık bitkisinden yapılıyor. Kızamığı eylül-ekim aylarında toplayıp ekşi olarak kavanozluyoruz. Kızamıkla tavuk suyunu karıştırıp pişirerek hazırlıyoruz. Çorbamıza rengini, kızamık bitkisi veriyor." dedi.

        Arı, "Yaklaşık 400 kişilik çorba getirdik. Yarım saatte çorba tükendi. İlgi alaka çok güzeldi. Herkese çorbamızı tattıkları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesi yargılanmaya...
        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesi yargılanmaya...
        "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kastamonu'nun asırlık yöresel ürünleri ta...
        "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kastamonu'nun asırlık yöresel ürünleri ta...
        Kastamonu'da tedavi edilen doğan ve martı doğaya salındı
        Kastamonu'da tedavi edilen doğan ve martı doğaya salındı
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle m...
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle m...
        Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu
        Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu