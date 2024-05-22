Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi

Arı, "Yaklaşık 400 kişilik çorba getirdik. Yarım saatte çorba tükendi. İlgi alaka çok güzeldi. Herkese çorbamızı tattıkları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.