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        Kastamonu'da öğrencilerin anneleriyle pişirdikleri yemekler için yarışma düzenlendi

        Kastamonu'da ilk ve ortaokul öğrencilerinin anneleriyle pişirdikleri yöresel yemekler için yarışma düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:56
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        Kastamonu'da öğrencilerin anneleriyle pişirdikleri yemekler için yarışma düzenlendi
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        Kastamonu'da ilk ve ortaokul öğrencilerinin anneleriyle pişirdikleri yöresel yemekler için yarışma düzenlendi.

        Reşit Çubukçuoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, "Anne ve çocukları el ele yöresel yemekler geleceğe" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, öğrenciler ve anneleri evde yaptıkları coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavı, sarma ve tatlıdan oluşan lezzetlerle katıldı.

        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemek kültürünün geleceğe taşınmasının öneminden bahsetti.

        Hızlı yeme alışkanlıklarının son yıllarda arttığını ifade eden Gümüş, bu nedenle yöresel yemeklerin daha da önemli hale geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Yemekleri öğrencilerimiz anneleri ile birlikte ev ortamında iş birliği içerisinde yaptılar. Küçük yaşta öğrenmiş olmaları bunu bir eser olarak ortaya koymaları çok anlamlı. Yöresel lezzetlerimizin ve kültürümüzün geleceğe taşınması ve daha çok tanıtılması anlamında çalışmaları hep birlikte yapacağız."

        Kastamonu'nun mutfak kültürünün zengin olduğunu vurgulayan Gümüş, "Bu kültürün geleceğe taşınması lazım. Bunun yolu da küçük yaştan itibaren çocuklarımızın öğrenmesinden geçiyor. Kaybeden olmayan bir yarışma yapıyoruz. Velilerimizin ve öğrencilerimizin yaptığı yemekleri okul idarecilerimizden oluşan jüri değerlendirecek. Bu yarışmada herkes kazanacak." diye konuştu.

        Öğrencilerden Hira Karsuoğlu ise annesiyle birlikte sarma yaptığını anlatarak, "Bahçeden sarmanın yaprağını topladık. İçerisine pirincini koyduk ve sardık." dedi.

        Tuğba Sarımehmetoğlu da "Çocuklarımızla birlikte yaptık. Yöresel yemeklerimizi geleceğe çocuklarımızla birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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