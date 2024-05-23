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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:55
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde ikametlerinde ve üzerlerinde sentetik ecza hapı bulunan F.D. ve M.K. gözaltına alındı.

        Araç ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir araçta esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki M.Ç, N.Ç.E, M.Ç. ve D.T, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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