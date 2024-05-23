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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:11
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu mayıs ayında arama kaydı bulunan 55 kişi yakalandı.

        Yakalananlardan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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