Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı.
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu mayıs ayında arama kaydı bulunan 55 kişi yakalandı.
Yakalananlardan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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