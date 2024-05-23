Hanönü Müftülüğü tarafından vekaletle kurban kesim standı açıldı

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından vekaletle kurban kesim standı açıldı.

Hanönü İlçe Müftülüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesimi konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için pazar meydanında stant açtı.

Kurban kesmeye imkanı olup kesmeyerek kardeşiyle paylaşmak isteyen vatandaşlara bilgiler verildi. Kurban bağışlayan vatandaşların gerekli bilgileri telefon numarası ve bağışı alınarak İlçe Müftülüğüne oradan Diyanet Vakfına aktarılan bağışlar kurban kesildikten sonra bağış yapan vatandaşın telefonuna video veya resim olarak aktarılacağı bilgileri verildi.