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        Ilgaz eteklerindeki Tosya'da çeltik üreticileri ekim mesaisine başladı

        ÖZGÜR ALANTOR - Pirinç üretiminde önemli yeri bulunan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler, çeltik ekimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:28
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        Ilgaz eteklerindeki Tosya'da çeltik üreticileri ekim mesaisine başladı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Pirinç üretiminde önemli yeri bulunan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler, çeltik ekimine başladı.

        Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

        Ilgaz Dağı'ndan gelen kar sularının karıştığı derelerle beslenen çeltik tarlalarında coğrafi işaret belgeli "Sarıkılçık" türünün yanı sıra Yaşar, Maratelli ve Osmancık pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor.

        Çeltik tarlalarında genellikle nisanın ilk günlerinde başlayan hazırlık süreci, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle ay sonunu buldu. Suyu daha kolay kontrol edebilmek için çeltik tarlalarını kare şeklinde hazırlayan çiftçiler, pullukla sürdükleri toprağı yabancı otlardan arındırıyor.

        Bölgede çeltik ekiminde kadınlar da aktif rol alıyor. Suyla dolu tarlalarda dizlerine kadar çamurun içine giren kadınlar, tırmıklarla tarlaları temizliyor.

        Tosya Ortalıca köyü muhtarı Salih Uysal, AA muhabirine, köylerinin en önemli gelir kaynağının çeltik olduğunu söyledi.

        Atalarının da çeltik yetiştirdiğini belirten Uysal, "Dedelerimiz eşekle, öküzle ekmeye başlamışlar. Biz de ekmeye devam ediyoruz. Buranın ana çeltiği Sarıkılçık. Ekilmeden satılan bir pirinçtir. Sarıkılçık dışında Yatkın, Osmancık, Efe gibi pirinç çeşitlerini ekiyoruz." dedi.

        Ekim hakkında bilgi veren Uysal, "Bir yıl önceden kalan otları önce temizleriz. Sonra kazayağı ve pulluklarla süreriz. Suyun dengeli dağılması için tarlanın düzlenmesini sağlarız. Otunu aldıktan sonra ardından tohum atarız. Belirli bir seviyeye geldikten sonra ilaç ve gübresini atarız." diye konuştu.

        Uysal, bu yıl çeltik ekim döneminin başlangıcında sıcaklıkların düşük seyrettiğini, hava muhalefeti nedeniyle önceki yıllara göre ekime geç başladıklarını anlattı.

        Tosya için çeltiğin önemli bir yeri olduğuna işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

        "Tosya asırlardır çeltik ekilen bir yer. Çeltiğin meşhur olduğu yer de burasıdır. Bu da sularının doğal olması, kaynak sularından gelmesindendir. Tosya pirincinin lezzeti Ilgaz Dağları'ndan akan kar suları ve kaynak sularından gelir. Tosya'nın pirinci çok verimli ve lezzetlidir. Bir alan bir daha alır."

        - "Türkiye'nin sofrasında bizim ektiğimiz pirinçler var"

        Çeltik üreticisi İlhan Demirci de çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunu dile getirerek, "Baba mesleğidir. Biz burada, yüzyıllardır bu işi severek yapıyoruz. Tarlada kalan çöpleri temizliyoruz. Temizlendikten 2 -3 gün sonra da tohumları atıyoruz. Dedem de babam da çeltik ekiyordu. Şimdi biz de ekiyoruz." dedi.

        Hacer Kalaycı da 7 yaşından beri çeltik ektiğini söyleyerek, "Mayısta ekime başlıyoruz. Kadınlar da çalışıyor. Kadınlar da tarlanın içinin pisliğini temizliyor. Sonra çeltik ekiliyor. Çok zor bir iş. Akşama kadar suyun içerisindeyiz. Bizim ektiğimiz yer 23 dekar. Eşimle beraber yapıyoruz. Türkiye'nin sofrasında bizim ektiğimiz pirinçler var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Severek yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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