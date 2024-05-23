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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:59
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik ecza hapı, esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 6 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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