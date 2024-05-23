Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik ecza hapı, esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 6 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.

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