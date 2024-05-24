Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 9-12 Haziran'da yapılacak

Yürüyüş için başvuru, "https://forms.gle/xofLGd6t48Gp6j348" adresinden yapılabilecek. Katılımcı listesinin oluşturulmasında, buradan yapılan başvuruların dikkate alınacağı bildirildi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yürüyüşe katılacaklar için başvuruların başladığını bildirdi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta her yıl, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" düzenleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.