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        "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" sona erdi

        Kastamonu'da, "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:16
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        "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" sona erdi
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        Kastamonu'da, "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri sona erdi.

        Huzura davet yürüyüşüyle 24 Mayıs'ta başlayan hafta kapsamında, katılımcılar Hanönü, Taşköprü ve İhsangazi ilçeleri ziyaret etti.

        İhsangazi'deki Haracoğlu Türbesi ziyaretinde Kur'an okundu, ilahiler söylendi.

        Belediye Başkanı Hayati Sağlık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Vatandaşlara İhsangazi'nin coğrafi işaretli ekşili pilavı ikram edildi.

        Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi ise anma programlarının 1992 yılında başladığını ve 2019'a kadar kesintisiz devam ettiğini söyledi.

        Kovid-19 salgını, caminin restorasyonu ve Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle programa 4 yıl ara verildiğini anlatan Çiftçi, "Programımızı kaldığımız yerden sürdürüyoruz. Katılım çok yoğun oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        Kentteki türbelerin de ziyaret edildiği program Ahlat köyü Benli Sultan Türbesi ziyaretiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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