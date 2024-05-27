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        Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur

        TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:55 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:55
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        Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur
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        TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takımın gollerini 20. dakikada Bekir Can Kara, 41. dakikada Halil İbrahim Sönmez, 78. dakikada Enes Soy kaydetti.

        GMG Kastamonuspor'un golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Mustafa Alptekin Çaylı attı.

        İki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası Gazi Stadı'ndaki mücadelede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        İlk maçı da 2-1 kazanan Alagöz Holding Iğdır FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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