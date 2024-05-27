Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur
TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.
Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takımın gollerini 20. dakikada Bekir Can Kara, 41. dakikada Halil İbrahim Sönmez, 78. dakikada Enes Soy kaydetti.
GMG Kastamonuspor'un golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Mustafa Alptekin Çaylı attı.
İki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası Gazi Stadı'ndaki mücadelede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İlk maçı da 2-1 kazanan Alagöz Holding Iğdır FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.
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