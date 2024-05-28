Kastamonu'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Kastamonu'da ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel oyunların oynandığı "Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

Ali Fuat Darende İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 28 okuldan 1500 öğrenci, yerini dijital oyunlara bırakan çatlak patlak, istop, beştaş, köşe kapmaca, mendil kapmaca, halat çekme, sek sek ve yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenler ve veliler de oyunlara katıldı. Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Damgacı, katıldığı sandalye kapma oyununda iki defa yere düştü. Damgacı'nın öğrencilere ayak uydurarak oyuna kendisini kaptırması katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

İl Müdürü Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunların çocuğun her türlü gelişimine destek olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının destek ve öncülüğünde tüm okul bahçelerini oyun alanlarıyla donattıklarını ifade eden Gümüş, öğrencilerin hem teneffüslerde hem de ders dışı kalan zamanlarında neşeli vakit geçirdiğini belirtti.

Gümüş, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek olan öğrencilerimizin hem moral motivasyonlarının artmış olduğunu hem de iletişim ve etkileşim becerilerinin üst düzeyde geliştiğini gözlemliyoruz. Çocuklarımızın bahçelerimizde bu şekilde oyunlar oynaması iletişim, etkileşimi artırırken aynı zamanda sosyal duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyor." dedi.