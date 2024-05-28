Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Kastamonu'da ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel oyunların oynandığı "Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel oyunların oynandığı "Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

        Ali Fuat Darende İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 28 okuldan 1500 öğrenci, yerini dijital oyunlara bırakan çatlak patlak, istop, beştaş, köşe kapmaca, mendil kapmaca, halat çekme, sek sek ve yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları oynadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenler ve veliler de oyunlara katıldı. Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Damgacı, katıldığı sandalye kapma oyununda iki defa yere düştü. Damgacı'nın öğrencilere ayak uydurarak oyuna kendisini kaptırması katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

        İl Müdürü Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunların çocuğun her türlü gelişimine destek olduğunu söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığının destek ve öncülüğünde tüm okul bahçelerini oyun alanlarıyla donattıklarını ifade eden Gümüş, öğrencilerin hem teneffüslerde hem de ders dışı kalan zamanlarında neşeli vakit geçirdiğini belirtti.

        Gümüş, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek olan öğrencilerimizin hem moral motivasyonlarının artmış olduğunu hem de iletişim ve etkileşim becerilerinin üst düzeyde geliştiğini gözlemliyoruz. Çocuklarımızın bahçelerimizde bu şekilde oyunlar oynaması iletişim, etkileşimi artırırken aynı zamanda sosyal duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyor." dedi.

        Sosyal medya ve dijitalleşmenin çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız bu oyunlarla sosyal mecralardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla iletişim ve etkileşimde bulunabilecekleri bir etkileşim içine girecekler. Çocuklarımızın yaz tatilinde de evlerinde dijital platformlarda kendi başlarına vakit geçirmektense arkadaşlarıyla beraber etkileşim içinde bu tür oyunlar oynamasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunları bütün ilimizde yaygınlaştırmış bulunmaktayız."

        Öğrencilerden Meryem Albayrak ise şenliği çok beğendiğini dile getirerek, "Halat çekme oynadık. Yaz tatilinde kardeşlerim ve arkadaşlarımla oynayacağım." dedi.

        Ada İkra Settar da geleneksel oyunları oynadığını anlatarak, "Bence bu tür oyunların her zaman olması gerekiyor. Oynadık, zıpladık." diye konuştu.

        Velilerden Şelale Gülcan, "Ankara'dan geldik. Veliler de öğrenciler de oynuyor. Yumurta yarışı, ip oyunu oynadılar. Biz de yumurta yarışı yapacağız. Bizim zamanımızda oynanan oyunlar oynanınca çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!

        Benzer Haberler

        Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur
        Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur
        "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" sona...
        "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" sona...
        Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını k...
        Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını k...
        Kastamonu'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Kastamonu'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Kastamonu'da tarlasını süren kişi gördüğü karacayı cep telefonuyla kaydetti
        Kastamonu'da tarlasını süren kişi gördüğü karacayı cep telefonuyla kaydetti
        Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları Hanönü'de devam etti
        Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları Hanönü'de devam etti