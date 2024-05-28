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        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:01
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        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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