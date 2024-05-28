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        Kastamonu'da 24 bin 900 makaron ele geçirildi

        Kastamonu'da adresinde 16 bin 700 dolu, 8 bin 200 boş makaron emle geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:26
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        Kastamonu'da 24 bin 900 makaron ele geçirildi
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        Kastamonu'da adresinde 16 bin 700 dolu, 8 bin 200 boş makaron emle geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılarla mücadele çalışmaları kapsamında bir adreste arama yapıldı.

        Yapılan aramada 8 bin 200 adet boş, 16 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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