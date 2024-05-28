Kastamonu'da 24 bin 900 makaron ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 8 bin 200 adet boş, 16 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılarla mücadele çalışmaları kapsamında bir adreste arama yapıldı.

Kastamonu'da adresinde 16 bin 700 dolu, 8 bin 200 boş makaron emle geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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