Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aziz H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Aziz H, Recep H, Ruşen T. ve İsmail Ö. yaralandı.

Mehmet E. yönetimindeki 34 LA 6890 plakalı otomobil ile Mesut O. idaresindeki 06 DH 5973 plakalı servis minibüsü, Daday-Eflani kara yolu Boyalılar mevkisinde çarpıştı.

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