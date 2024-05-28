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        Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:09
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        Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mehmet E. yönetimindeki 34 LA 6890 plakalı otomobil ile Mesut O. idaresindeki 06 DH 5973 plakalı servis minibüsü, Daday-Eflani kara yolu Boyalılar mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile Aziz H, Recep H, Ruşen T. ve İsmail Ö. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aziz H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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