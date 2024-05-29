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        Tosya'dan 96 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı

        Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Automechanika Fuarı'na ilçeden 96 kişinin katıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:56
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        Tosya'dan 96 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı
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        Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Automechanika Fuarı'na ilçeden 96 kişinin katıldığını açıkladı.

        Gecioğlu, gazetecilere, fuara 35 ülkeden 1400'ün üzerinde firmanın katıldığını söyledi.

        Teknoloji ile oto sanayisinin de hızla geliştiğine işaret eden Gecioğlu, şunları kaydetti:

        "Kullanıcılarına daha güvenli, daha konforlu imkan ve olanaklar sunabilmek adına oto sanayi her alanıyla teknolojinin gelişmesine ayak uydurmaktadır. Sektörün içinde yer alan herkesin bu gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren 96 ustamız ile Automechanika Fuarı'na katılım sağladık. Oto sanayinin dünyada geldiği noktayı bire bir görme ve yetkililerden bilgi alma imkanını yakaladık. Gerçekten çok yararlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. İlçemizde, bölgemizde ve D-100 kara yolu üzerinde seyahat eden binlerce sürücüye hizmet veren ustalarımızın tecrübelerine, bilgi ve birikimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz."

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