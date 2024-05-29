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        Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:38
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        Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, İnönü Mahallesi Fedakar Sokak'ta bir apartmanın 3. katında İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu M.N.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, M.N.K'yi bıçaklayarak balkondan beton zemine attı.

        Ağır yaralanan M.N.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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