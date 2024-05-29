Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi Fedakar Sokak'ta bir apartmanın 3. katında İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu M.N.K. arasında tartışma çıktı.

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