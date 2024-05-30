Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ayakkabı boyacılığı ve fırıncılıktan belediye başkanlığına

        ÖZGÜR ALANTOR - Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yaparak harçlıklarını çıkaran, daha sonra da fırıncılık yapan Metin Yamalı, yaşadığı Kastamonu'nun Hanönü ilçesine belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakkabı boyacılığı ve fırıncılıktan belediye başkanlığına
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yaparak harçlıklarını çıkaran, daha sonra da fırıncılık yapan Metin Yamalı, yaşadığı Kastamonu'nun Hanönü ilçesine belediye başkanı oldu.

        Hanönü ilçesinde 1977 yılında dünyaya gelen Yamalı, fırın açan ailesiyle 10 yaşındayken Sinop'un Boyabat ilçesine taşındı. Burada ilkokul 4 ve 5'inci sınıfları okuyan Yamalı, harçlıklarını çıkarmak için ayakkabı boyacılığı yaptı.

        Daha sonra Hanönü ve Kastamonu'da fırıncılık yapan Yamalı, bir süre Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

        Yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adayı gösterilen Yamalı, ilçede en fazla oyu alarak belediye başkanı oldu.

        Yamalı, AA muhabirine, "Boyabat'ta okurken aynı zamanda ayakkabı boyacılığı yaptım. Günde 10 çift ayakkabı boyardım, 5 çiftinin parasını anneme verirdim, 5 çiftini de kendime harçlık olarak alırdım. Sıra arkadaşım vardı, doktor çocuğuydu ve çok para harcardı. Bende de böyle bir fikir gelişti. Gittim babamdan habersiz sandık yaptırdım. Öğrenince babam da mutlu oldu. İki yıl boyunca sürekli ayakkabı boyadım." dedi.

        - "Hasan amca"nın duası siyasete yönlendirdi

        Daha sonra memlekete dönüş yaptıklarını anlatan Yamalı, şöyle devam etti:

        "Hanönü ve Kastamonu'da fırın işlettik. Ardından siyasete girdim. Siyasete girmemin hikayesi de ilginçtir. 1993 yılında şeker fabrikasının orada fırın çalıştırıyorduk. Orada Hasan amca diye bir emekli vardı. Hasan amcanın evine bir hizmet gelmesi gerekiyordu. O dönem bir siyasinin aracılığıyla bu hizmet gelince çok dua etti. Onun duaları benim siyasete girmeme ilham oldu. 2009 yılında Hanönü İl Genel Meclisi üyesi oldum, 2018 yılında Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildim."

        Yamalı, "İlçemizin sorunu çok. Burada yetiştiğimiz için sorunları biliyoruz. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. Güzel işler yapacağız. Güzel bir 5 yıl geçireceğiz." diye konuştu.

        - "Öğretmenim arayıp ağladı"

        Ayakkabı boyacılığı yaptığı dönemdeki öğretmeninin tebrik için aradığını anlatan Yamalı, "Öğretmenim halen Boyabat'ta yaşıyor. Belediye başkanı olduktan sonra öğretmenim beni aradı, ağladı. 'Mutlu oldum' dedi. Ben de öğretmenim aradığı için mutlu oldum. Öğretmenimin ayakkabısını bile boyamıştım, 'Ben böyle bir evlat yetiştirmişim' diye hem tebrik hem teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gö...
        Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gö...
        Tosya'dan 96 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı
        Tosya'dan 96 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı
        Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaral...
        Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaral...
        Kastamonu'da 24 bin 900 makaron ele geçirildi
        Kastamonu'da 24 bin 900 makaron ele geçirildi
        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Kastamonu'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi