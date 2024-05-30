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        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:55
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        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda tespit edilen 16 adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, bin 24 tabanca ve uzun namlulu silah fişeği, 3 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

        Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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