Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda tespit edilen 16 adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, bin 24 tabanca ve uzun namlulu silah fişeği, 3 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.
Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
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