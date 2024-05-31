Küre Kaymakamlığı sınava girecek öğrencilere moral gezisi düzenledi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Küre Hedefe Projesi" kapsamında LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral motivasyon gezisi gerçekleştirildi.

Küre Kaymakamlığı tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral gezisi düzenlendi.

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