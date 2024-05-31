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        Küre Kaymakamlığı sınava girecek öğrencilere moral gezisi düzenledi

        Küre Kaymakamlığı tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:38
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        Küre Kaymakamlığı sınava girecek öğrencilere moral gezisi düzenledi
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        Küre Kaymakamlığı tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral gezisi düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Küre Hedefe Projesi" kapsamında LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral motivasyon gezisi gerçekleştirildi.

        Daday ilçesi Atlı Terapi Merkezine götürülen öğrenciler, gün boyu eğlenceli zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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