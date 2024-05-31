Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Günvakti köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ayşe Taş'tan bir daha haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine Taş'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor

        Benzer Haberler

        Küre Kaymakamlığı sınava girecek öğrencilere moral gezisi düzenledi
        Küre Kaymakamlığı sınava girecek öğrencilere moral gezisi düzenledi
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Ayakkabı boyacılığı ve fırıncılıktan belediye başkanlığına
        Ayakkabı boyacılığı ve fırıncılıktan belediye başkanlığına
        Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gö...
        Kastamonu'da bıçakladıkları kişiyi balkondan attıkları iddiasıyla 2 kişi gö...
        Tosya'dan 96 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı
        Tosya'dan 96 otomobil ustası Uluslararası Automechanika Fuarı'na katıldı
        Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaral...
        Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaral...