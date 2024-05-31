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        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 3 ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 3 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:30
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        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 3 ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 3 ev zarar gördü.

        Cide ilçesine bağlı Gündoğan köyünde Hasan ve Havva Eren'e ait bitişik evlerde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye gelen Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarı Mahalle'de ise Mustafa Urgancı'ya ait evde yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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