Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kastamonu'da "Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü" yapıldı.

Kastamonu Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Kışla Parkı'nda başladı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada platform adına konuşan Birlik Vakfı Kastamonu Şube Başkanı Erdal Arslan, İsrail'in 1947 yılından bu yana Filistin topraklarında vahşet, katliam ve soykırıma devam ettiğini söyledi.

İsrail'in uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına aldığını dile getiren Arslan, "Dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bu tarafa süregelen kanlı vahşet, Refah'taki çadır kampına yapılan ahlaksızca ve kalleşçe saldırılarla zirve noktasına ulaştı. Büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın masum insan katledildi 8 aylık zaman diliminde." diye konuştu.

Bu zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan, camileri, kiliseleri, okulları, hastaneleri, hatta çadırları bile bombalayan, devlet eliyle terörün, vahşetin, katliamın en iğrencini yapan İsrail terör devletinin ve destekleyen başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin karşısında Kudüsce bir duruş, Gazzece bir haykırış, Müslümanca bir yakarış için toplandık." ifadelerini kullandı.

Yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı ise Filistin'de binlerce sivilin katledildiğine dikkati çekerek, "İsrail gözü dönmüş şekilde birkaç gün önce güvenli bölge ilan edilen Refah'a 8 bin ton patlayıcı ve yakıcı bomba atarak insanları diri diri yaktı, katletti. İşbirlikçi Amerika bu fotoğrafın karşısında buna göz yumacağını ilan etti." dedi.