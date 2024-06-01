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        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 00:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:31
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        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cinsel istismar" suçundan hükümlü T.D'nin Araç ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Polisin düzenlediği operasyonla 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        T.D, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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