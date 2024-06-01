Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ocak ayında 4 bin 154 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
Çalışma kapsamında gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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