Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ocak ayında 4 bin 154 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

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