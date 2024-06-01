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        Çeltik tarlalarına dolan su ilkbahar aylarında köyü yarımadaya dönüştürüyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü, etrafındaki çeltik tarlalarının suyla dolması sonucu ilkbahar aylarında adeta yarımadaya dönüşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:55
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        Çeltik tarlalarına dolan su ilkbahar aylarında köyü yarımadaya dönüştürüyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü, etrafındaki çeltik tarlalarının suyla dolması sonucu ilkbahar aylarında adeta yarımadaya dönüşüyor.

        D-100 kara yolunu kenarında Devrez ve Geyikli çaylarının birleştiği bölgede bulunan Ortalıca'da, yaklaşık 2 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor.

        Çeltik ekim döneminde üç tarafı suyla kaplanan köy, eski ahşap evleri ve suyun ortasında yarımadaya dönüşen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        Ortalıca Köyü Muhtarı Salih Uysal, AA muhabirine, köylerinin en önemli gelir kaynağının çeltik olduğunu söyledi.

        Köylerinin her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu belirten Uysal, "Köyümüz doğal güzellikleri ile de ön plana çıkıyor. Devrez ve Geyikli çayları köyümüzde birbirine karışıyor. Bu ayrı bir güzellik katıyor. Bu köyde büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

        Köyün eski evleriyle de ön plana çıktığını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

        "Köyümüzde çok sayıda tarihi ev de bulunuyor. Bu tarihi yapıların hala duruyor olması köye ayrı güzellik katıyor. Köyümüzün etrafı çeltik arazilerinin suyuyla kaplandığında ada görünümü veriyor. O da çok güzel oluyor. Yazları turistler gelir. Bisikletle gelenler de buraya uğramadan gitmez."

        Kocaeli'den köye gelen fotoğrafçı Muzaffer Sütlüoğlu da Ortalıca köyünü önceki yıllarda da ziyaret ettiğini belirterek, "Bölgeden her geçtiğimde burada duruyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Çeltik tarlaları ilgimi çekiyor. Bu gün daha yakından gördüm. Evlerin yapıları oldukça güzel." diye konuştu.

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