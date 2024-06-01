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        Kastamonu'da kaybolan kadını jandarma buldu

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan kadın, jandarma tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:36
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        Kastamonu'da kaybolan kadını jandarma buldu
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan kadın, jandarma tarafından bulundu.

        Günvakti köyündeki evinden dün ayrılan Ayşe Taş'tan (60) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taş, dünden beri devam eden arama çalışmaları sonucu köyün yakınındaki bir uçurumun kenarında bulundu.

        Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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