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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 01:44 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:44
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

        Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı yönetimindeki 37 SD 103 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 416 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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