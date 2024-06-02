GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ağır yaralanan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

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